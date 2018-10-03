03.10.2018 14:16

На Павловом Поле скорая приехала за пострадавшей в ДТП

3 октября, около 10:40 произошло ДТП с пострадавшим на перекрестке улицы 23-го Августа и проспекта Науки.



// Патрульная полиция

Участники ДТП – автомобили Suzuki Vitara и ВАЗ 21103, сообщили в патрульной полиции.

Очевидцы в соцсетях написали, Suzuki поворачивал с проспекта на улицу 23 Августа и не уступил дорогу ВАЗу, двигавшемуся по главной дороге.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировали женщину – водителя авто Suzuki Vitara.



Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

