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03.10.2018  14:16   

На Павловом Поле скорая приехала за пострадавшей в ДТП

3 октября, около 10:40 произошло ДТП с пострадавшим на перекрестке улицы 23-го Августа и проспекта Науки.


// Патрульная полиция

Участники ДТП – автомобили Suzuki Vitara и ВАЗ 21103, сообщили в патрульной полиции.

Очевидцы в соцсетях написали, Suzuki поворачивал с проспекта на улицу 23 Августа и не уступил дорогу ВАЗу, двигавшемуся по главной дороге.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировали женщину – водителя авто Suzuki Vitara.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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