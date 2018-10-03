На Павловом Поле скорая приехала за пострадавшей в ДТП

3 октября, около 10:40 произошло ДТП с пострадавшим на перекрестке улицы 23-го Августа и проспекта Науки.
Участники ДТП – автомобили Suzuki Vitara и ВАЗ 21103, сообщили в патрульной полиции.
Очевидцы в соцсетях написали, Suzuki поворачивал с проспекта на улицу 23 Августа и не уступил дорогу ВАЗу, двигавшемуся по главной дороге.
По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировали женщину – водителя авто Suzuki Vitara.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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