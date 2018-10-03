Осторожно! Под Харьковом орудуют мошенницы от собеса

Псевдо-сотрудницы приходят к жителям якобы пo поводу субсидий.
Как сообщает газета «Новости Чугуева», в этом пригороде Первой столицы участились случаи, когда неизвестные люди, представившись работниками социальной сферы, пытаются проникнуть в жилища чугуевцев. Повод для общения – начисление субсидий.
За разъяснениями издание обратилось к начальнику городского управления социальной защиты населения Елене Куриленко. По ее словам, ни работники исполнительного комитета, ни сотрудники управления соцзащиты населения, которые непосредственно и занимаются вопросами начисления субсидий, по квартирам горожан не ходят и никаких опросов о размерах субсидий и прочих связанных с этим моментах не проводят. Елена Николаевна обратилась к читателям «Новостей Чугуева» с просьбой быть крайне внимательными и осторожными: в наши непростые и не всегда спокойные времена помыслы людей, звонящих в вашу дверь, могут быть не всегда чистыми, а действия – благонамеренными.
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