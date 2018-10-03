Главная Новости Криминал и происшествия На Восточной маршрутка придавила автомобиль (ФОТО)
03.10.2018  14:57   

На Восточной маршрутка придавила автомобиль (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов вечера 2 октября на улице Плиточной, 102.


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Участники происшествия – автобус БАЗ и автомобиль Peugeot.

По предварительной информации, водитель автомобиля БАЗ сдавал назад и наехал на припаркованный автомобиль.

Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя маршрутки полицейские составили административный протокол. Его вину определит суд.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
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