На Восточной маршрутка придавила автомобиль (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов вечера 2 октября на улице Плиточной, 102.
Участники происшествия – автобус БАЗ и автомобиль Peugeot.
По предварительной информации, водитель автомобиля БАЗ сдавал назад и наехал на припаркованный автомобиль.
Пострадавших в результате ДТП нет.
На водителя маршрутки полицейские составили административный протокол. Его вину определит суд.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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