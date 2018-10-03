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03.10.2018  15:48   

КамАЗ вместо топора использовал шофер-военный (ВИДЕО)

Под Харьковом военные на грузовике попали в ДТП


youtube.com

Как сообщает Depo, сегодня утром произошла авария в городе Изюм на участке трассы Харьков-Довжанский

Во время спуска с горы Кременец водитель военного грузовика КамАЗ не соблюдал безопасную дистанцию и, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем такси, повернул направо и въехал в дерево.

На месте работает полиция, пострадавших нет.

Источник:   Depo
 Тэги:  дтп, врезался в дерево, харьков
 
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