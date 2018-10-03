КамАЗ вместо топора использовал шофер-военный (ВИДЕО)

Под Харьковом военные на грузовике попали в ДТП
Как сообщает Depo, сегодня утром произошла авария в городе Изюм на участке трассы Харьков-Довжанский
Во время спуска с горы Кременец водитель военного грузовика КамАЗ не соблюдал безопасную дистанцию и, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем такси, повернул направо и въехал в дерево.
На месте работает полиция, пострадавших нет.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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