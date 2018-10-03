03.10.2018 16:16

Грабитель-гастролер попался харьковским копам после двух преступлений (ФОТО)

Злоумышленник из Днепра отдохнет за решеткой.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Индустриальный отдел поступила информация о том, что на бульваре Ивана Каркача неизвестный напал на 17-летнюю девушку.

Злоумышленник приставил к ее горлу нож и силой отобрал мобильный.

Через 15 минут в отдел позвонила 28-летняя жительница района.

Женщина рассказала, что в парке «Зеленый Гай» ее ограбил неизвестный мужчина - выхватил из рук мобильный телефон.



Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили пострадавших и возможных свидетелей событий.

Приметы нападавшего указывали на то, что преступления совершил один и тот же человек.

Работники Индустриального отдела полиции вместе с патрульными быстро разоблачили злоумышленника.

Им оказался 43-летний житель Днепропетровской области. У него изъяты вещественные доказательства, мобильные телефоны.



По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева мужчине придется отвечать по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он находится в изоляторе временного содержания. Досудебное следствие продолжается.