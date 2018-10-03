Chevrolet крепко поцеловал Toyota (ФОТО)

В аварии на Клочковской сильно пострадал водитель Camry.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 3 октября 2018 года, около 14:00 было получено сообщение о ДТП с пострадавшим.
В аварию попали "Chevrolet Lacetti" и "Toyota Camry".
Машины столкнулись на улице Клочковской, 333.
По предварительной информации пострадал водитель авто "Chevrolet Lacetti", которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.
Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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