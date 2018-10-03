03.10.2018 18:30

В Харькове школьнице чуть не перерезали горло

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила сообщение о подозрении в покушении на убийство школьницы 28-летнему харьковчанину.



// journalist.today

2 октября в Новобоварском районе подозреваемый на лестничной площадке напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры.

Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке. После этого нападавший скрылся с места происшествия.



Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.



Подозреваемого разоблачили «по горячим» следам. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.



В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.



Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи.