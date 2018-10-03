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03.10.2018  18:30   

В Харькове школьнице чуть не перерезали горло

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила сообщение о подозрении в покушении на убийство школьницы 28-летнему харьковчанину.


// journalist.today

2 октября в Новобоварском районе подозреваемый на лестничной площадке напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры.

Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке. После этого нападавший скрылся с места происшествия.
 
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.
 
Подозреваемого разоблачили «по горячим» следам. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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