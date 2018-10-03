В Покотиловке сгорел огромный гараж. Дом удалось спасти (ФОТО)

3 октября в 4:01 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в жилом доме в поселке Покотиловка.
Тушить возгорания прибыли спасатели из Харькова. К тому времени огонь охватил почти весь гараж площадью около 100 кв.м. Пожар угрожал перекинуться на жилой дом, стоявший на расстоянии 3 м.
Жилье удалось спасти, но огонь уничтожил большое количество имущества в гараже, включая легковой автомобиль «Иж-2125 «Комби», 1987 года выпуска.
Пожарные локализовали пожар в 4:37 и ликвидировали ее в 6:44. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным ее причиной могло стать короткое замыкание электросети.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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