03.10.2018 19:01

В Покотиловке сгорел огромный гараж. Дом удалось спасти (ФОТО)

3 октября в 4:01 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в жилом доме в поселке Покотиловка.



// ГСЧС

Тушить возгорания прибыли спасатели из Харькова. К тому времени огонь охватил почти весь гараж площадью около 100 кв.м. Пожар угрожал перекинуться на жилой дом, стоявший на расстоянии 3 м.



Жилье удалось спасти, но огонь уничтожил большое количество имущества в гараже, включая легковой автомобиль «Иж-2125 «Комби», 1987 года выпуска.



Пожарные локализовали пожар в 4:37 и ликвидировали ее в 6:44. Погибших и пострадавших нет.



По предварительным данным ее причиной могло стать короткое замыкание электросети.