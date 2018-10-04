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04.10.2018  10:47   

ДТП у психбольницы: в лобовую на трамвай

Авария произошло рано утром в четверг.


Facebook/Юрий Сидоренко

Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, информация о ДТП, которое произошло на улице Академика Павлова, поступила в Московский отдела полиции 4 октября в 06.54. В диспетчерской службе электротранспорта огна появилась часом ранее.

В результате аварии 42-летний водитель, 35 и 15-летние пассажиры автомобиля «Audi» доставлены в больницу с различными травмами. 

Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. 

Предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем маршрута № 27.

Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.  Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Пресс-служба горсовета уточнила, в каком состоянии пострадавшие: "Было трое. Один получил помощь врачей и ушел лечиться амбулаторно.  Второй в отделении 1-й Нейрохирургии.  Третий в детской нейрохирургии.  У оставшихся травмы голов.  Идут дообследования."

Тэги:  дтп, харьков, авто audi врезалось в трамвай
 
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