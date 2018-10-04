ДТП у психбольницы: в лобовую на трамвай

Авария произошло рано утром в четверг.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, информация о ДТП, которое произошло на улице Академика Павлова, поступила в Московский отдела полиции 4 октября в 06.54. В диспетчерской службе электротранспорта огна появилась часом ранее.
В результате аварии 42-летний водитель, 35 и 15-летние пассажиры автомобиля «Audi» доставлены в больницу с различными травмами.
Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем маршрута № 27.
Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Пресс-служба горсовета уточнила, в каком состоянии пострадавшие: "Было трое. Один получил помощь врачей и ушел лечиться амбулаторно. Второй в отделении 1-й Нейрохирургии. Третий в детской нейрохирургии. У оставшихся травмы голов. Идут дообследования."
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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