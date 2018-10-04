04.10.2018 10:47

ДТП у психбольницы: в лобовую на трамвай

Авария произошло рано утром в четверг.



Facebook/Юрий Сидоренко

Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, информация о ДТП, которое произошло на улице Академика Павлова, поступила в Московский отдела полиции 4 октября в 06.54. В диспетчерской службе электротранспорта огна появилась часом ранее.

В результате аварии 42-летний водитель, 35 и 15-летние пассажиры автомобиля «Audi» доставлены в больницу с различными травмами.

Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем маршрута № 27.

Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Пресс-служба горсовета уточнила, в каком состоянии пострадавшие: "Было трое. Один получил помощь врачей и ушел лечиться амбулаторно. Второй в отделении 1-й Нейрохирургии. Третий в детской нейрохирургии. У оставшихся травмы голов. Идут дообследования."