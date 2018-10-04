04.10.2018 11:19

ДТП с участием патрульных: ночной поцелуй по-японски

Авария произошла в начале четвертого ночи.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 4 октября 2018 года в 03 час. 15 мин. на перекрестке улиц Л. Сердюка и Дружбы Народов произошло ДТП без пострадавших при участии автомобилей VOLKSWAGEN CRAFTER и служебным автомобилем TOYOTA PRIUS.

По предварительной информации, водитель авто VOLKSWAGEN CRAFTER не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с TOYOTA PRIUS.

На водителя VOLKSWAGEN CRAFTER составлен протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут направлены в суд.