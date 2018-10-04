ДТП с участием патрульных: ночной поцелуй по-японски

Авария произошла в начале четвертого ночи.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 4 октября 2018 года в 03 час. 15 мин. на перекрестке улиц Л. Сердюка и Дружбы Народов произошло ДТП без пострадавших при участии автомобилей VOLKSWAGEN CRAFTER и служебным автомобилем TOYOTA PRIUS.
По предварительной информации, водитель авто VOLKSWAGEN CRAFTER не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с TOYOTA PRIUS.
На водителя VOLKSWAGEN CRAFTER составлен протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП будут направлены в суд.
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Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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