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04.10.2018  11:19   

ДТП с участием патрульных: ночной поцелуй по-японски

Авария произошла в начале четвертого ночи.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 4 октября 2018 года в 03 час. 15 мин. на перекрестке улиц  Л. Сердюка и  Дружбы Народов произошло ДТП без пострадавших при участии автомобилей VOLKSWAGEN CRAFTER и служебным автомобилем TOYOTA PRIUS. 

По предварительной информации, водитель авто VOLKSWAGEN CRAFTER не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с TOYOTA PRIUS. 

На водителя VOLKSWAGEN CRAFTER составлен протокол по ст.  124 КУоАП. 

В дальнейшем материалы ДТП будут направлены в суд.

Тэги:  дтп, патрульные, харьков
 
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