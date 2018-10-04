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04.10.2018  11:49   

Евробляхер против трамвая: появилось видео лобовой атаки. (ВИДЕО)

Появилось видео аварии.


//facebook

В социальных сетях появилось видео лобового столкновения иномарки и трамвая.

Напомним, что ДТП произошло на улице Академика Павлова возле 15-й больницы.

Тэги:  дтп, лобовая атака трамвая, харьков
 
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