Евробляхер против трамвая: появилось видео лобовой атаки. (ВИДЕО)

Появилось видео аварии.
В социальных сетях появилось видео лобового столкновения иномарки и трамвая.
Напомним, что ДТП произошло на улице Академика Павлова возле 15-й больницы.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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