Главная Новости Криминал и происшествия Новая стрельба в Харькове: неадекватный покупатель начал палить по киоску (ФОТО)
04.10.2018  12:19   

Новая стрельба в Харькове: неадекватный покупатель начал палить по киоску (ФОТО)

Злоумышленник разбушевался, так как поссорился с другим покупателем.


hk.npu.gov.ua

Епе сообщает ГУ Нацполиции, происшествие произошло вечером 29 сентября.

Нетрезвый покупатель поссорился с другим покупателем.

Потом сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону киоска.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В совершении преступления сотрудники Киевского отдела полиции разоблачили 48-летнего харьковчанина.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли две расплющенные пули.

Злоумышленник объяснил, что, стрелял из пневматического пистолета, который затем выбросил.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  стрельба, киоск, харьков
 
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