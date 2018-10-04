Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом судят врача, виновного в смерти пациентки
04.10.2018  13:18   

Под Харьковом судят врача, виновного в смерти пациентки

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего медика.


//facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанском районе Харьковской области местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего врача, подозреваемого в постановке неверного диагноза, что стало причиной смерти пациентки.

По данным следствия, в ноября 2015 года скорая медицинская помощь Волчанской центральной больницы привезла в приемное отделение 66-летнюю местную жительницу. Дежурный медик диагностировала у пенсионерки ишемическую болезнь сердца, стенокардию и правостороннюю пневмонию, после чего назначила женщине соответствующее лечение. Однако вскоре пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.

Эксперты проверили электрокардиограммы, которые сделали больной и пришли к выводу, что врач поставила неверный диагноз. В результате жительница Харьковской области не получила необходимой помощи и умерла.

Следователем Волчанского отдела полиции было открыто уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В случае, если вина врача Волчанской районной больницы будет доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  врач, суд из-за диагноза, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Медицина Минздрав изменил порядок выбора врача, оказывающего первичную медпомощь 12.07 Медицина Как не «подхватить» инфекционное заболевание на отдыхе: советы врачей 29.06 Общество Советы врачей: как не получить тепловой удар и солнечные ожоги
 
 

Видео

В Харькове в 2018 году смогли переложить рекордные 45 километров теплосетей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 