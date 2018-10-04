04.10.2018 13:18

Под Харьковом судят врача, виновного в смерти пациентки

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего медика.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанском районе Харьковской области местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего врача, подозреваемого в постановке неверного диагноза, что стало причиной смерти пациентки.



По данным следствия, в ноября 2015 года скорая медицинская помощь Волчанской центральной больницы привезла в приемное отделение 66-летнюю местную жительницу. Дежурный медик диагностировала у пенсионерки ишемическую болезнь сердца, стенокардию и правостороннюю пневмонию, после чего назначила женщине соответствующее лечение. Однако вскоре пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.



Эксперты проверили электрокардиограммы, которые сделали больной и пришли к выводу, что врач поставила неверный диагноз. В результате жительница Харьковской области не получила необходимой помощи и умерла.



Следователем Волчанского отдела полиции было открыто уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.



В случае, если вина врача Волчанской районной больницы будет доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.