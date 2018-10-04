Главная Новости Криминал и происшествия Еще один 27-й трамвай пострадал от столкновения с УАЗом (ФОТО)
04.10.2018  12:45   

Еще один 27-й трамвай пострадал от столкновения с УАЗом (ФОТО)

Авария произошла на улице Шевченко около девяти часов утра 4 октября.


// Facebook

В районе дома на №183А столкнулись трамвай 27 маршрута и автомобиль УАЗ.

Как собщили в патрульной полиции, предварительно ДТП произошло из-за того, что УАЗ, сворачивавший на внутриквартальную дорогу,  не предоставил преимущество в движении трамвая

Вследствие ДТП пострадавших нет.

На водителя УАЗ полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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