Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП на Алексеевке

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля 29 сентября 2018 около 22.55 по улице Ахсарова, 4/6.
ГУ Нацполиции разыскивает свидетелей ДТП.
Авария произошла 29 сентября 2018 около 22.55 в городе Харькове по улице Ахсарова, 4/6.
Ннеустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода - неизвестную женщину, которой на вид около 40 лет. В результате аварии женщина погибла.
Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22.
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