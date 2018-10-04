04.10.2018 12:49

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП на Алексеевке

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля 29 сентября 2018 около 22.55 по улице Ахсарова, 4/6.



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ГУ Нацполиции разыскивает свидетелей ДТП.

Авария произошла 29 сентября 2018 около 22.55 в городе Харькове по улице Ахсарова, 4/6.

Ннеустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода - неизвестную женщину, которой на вид около 40 лет. В результате аварии женщина погибла.



Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22.