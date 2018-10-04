Кладбищенский грабитель средь бела дня едва не убил женщину

Инцидент произошел в Холодногорском районе.
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на источники среди силовиков, нападение произошло 3 октября, около 12:00.
В Институт общей и неотложной хирургии с тяжелыми ранениями поступила женщина 1953 года рождения.
По словам потерпевшей, на нее напал неизвестный мужчина, ударил кулаком в лицо, а затем ножом в грудь и живот.
После злоумышленник забрал у жертвы сумку с документами и личными вещами и скрылся.
В данный момент состояние пациентки медики расценивают как стабильно тяжелое.
Открыто уголовное производство по статьям 115 и 187 УК Украины ("умышленное убийство" и "разбой").
В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются поиском подозреваемого.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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