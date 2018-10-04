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04.10.2018  13:48   

Кладбищенский грабитель средь бела дня едва не убил женщину

Инцидент произошел в Холодногорском районе.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на источники среди силовиков, нападение произошло 3 октября, около 12:00.

В Институт общей и неотложной хирургии с тяжелыми ранениями поступила женщина 1953 года рождения.

По словам потерпевшей, на нее напал неизвестный мужчина, ударил кулаком в лицо, а затем ножом в грудь и живот.

После злоумышленник забрал у жертвы сумку с документами и личными вещами и скрылся.

В данный момент состояние пациентки медики расценивают как стабильно тяжелое.

Открыто уголовное производство по статьям 115 и 187 УК Украины ("умышленное убийство" и "разбой").

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются поиском подозреваемого.

Источник:   NR
 Тэги:  ограбление кладбище, покушение на убийство, харьков
 
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