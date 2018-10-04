04.10.2018 15:49

Убийца, раздавивший своим телом девушку, извинился (ФОТО)

Неожиданное продолжение поисков мужчины, нанесшего смертельные травмы девушке.



gx.net.ua

Как сообщает NR, неожиданное продолжение получила трагическая история девушки, которая погибла от падения на нее грузного мужчины.

2 октября кто-то забрал записку с номером телефона сестры погибшей, а возле места трагедии, появилась надпись "Вечная память. Ангелочек, прости". При этом никто из знакомых Натальи, уверена наша собеседница, не мог этого сделать. Наиболее логичным выглядит предположение, что это мог сделать человек, своим падение погубивший молодую женщину.

Харьковчанка также считает, что правоохранители недостаточно активно разыскивают мужчину, ставшего причиной гибели ее сестры.

Когда на помощь к Наташе бросились люди - и те, которые шли рядом, и посетители уличного кафе неподалеку - мужчина просто ушел. Я оставила цветы и записку со своим контактным номером телефона, но пока ко мне обратилась только одна из помогавших женщин. На камере, которая установлена в кафе, виновника не видно, а в аптеке, где он теоретически мог попасть на запись, нам со следователем отказались предоставлять видео", - жалуется сестра погибшей Татьяна.



"Сначала заявление приняли в Шевченковском райотделе, так как скорая, констатировавшая смерть, находилась на территории этого района. Однако через несколько дней следователь сообщил мне, что дело у него забрали и передали в Киевский ОП. Но там документы еще не получили и никаких действий по поиску виновника не предпринимали", - утверждает Татьяна.



В отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области подтвердили информацию о передаче дела, но уточнили, что уже открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). По словам правоохранителей, как только материалы поступят в райотдел, их обработают и возобновят следственные действия.