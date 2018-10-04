04.10.2018 16:48

Ревнивец, сломавший ребра женщине, обошелся легким испугом

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.



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Как сообщает Depo, Орджоникидзевский райсуд Харькова вынес приговор обвиняемому слесарю ГП "Харьковское конструкторское бюро им. А. А. Морозова".



Вечером 28 мая мужчина, находясь возле дома на улице Плиточной, встретил знакомую, которая возвращалась с работы.

Во время разговора между мужчиной и женщиной на почве ревности возник конфликт и злоумышленник нанес потерпевшей удар в спину.

В результате удара женщина получила тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.