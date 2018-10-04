Ревнивец, сломавший ребра женщине, обошелся легким испугом

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Как сообщает Depo, Орджоникидзевский райсуд Харькова вынес приговор обвиняемому слесарю ГП "Харьковское конструкторское бюро им. А. А. Морозова".
Вечером 28 мая мужчина, находясь возле дома на улице Плиточной, встретил знакомую, которая возвращалась с работы.
Во время разговора между мужчиной и женщиной на почве ревности возник конфликт и злоумышленник нанес потерпевшей удар в спину.
В результате удара женщина получила тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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