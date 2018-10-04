Полиция разыскивает 15-летнюю девушку, которая поссорилась с матерью и ушла из дома

Сотрудники Валковского отдела полиции устанавливают местонахождение Виктории Грес, 2003 года рождения.
Девушка после ссоры с матерью покинула домовладения вечером 3 октября.
По информации правоохранителей, девушка уходит из дома не в первый раз – она неоднократно оставляла место проживания и скрывалась.
На вид Виктории 15 лет, крепкого телосложения, рост около 155 см, волосы светлые.
Была одета в синюю куртку, черные брюки, черную шапку и розовые кроссовки.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 102, (05753) 5-13-32, 099-912-03-43 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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