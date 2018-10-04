04.10.2018 17:26

Полиция разыскивает 15-летнюю девушку, которая поссорилась с матерью и ушла из дома

Сотрудники Валковского отдела полиции устанавливают местонахождение Виктории Грес, 2003 года рождения.



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Девушка после ссоры с матерью покинула домовладения вечером 3 октября.



По информации правоохранителей, девушка уходит из дома не в первый раз – она неоднократно оставляла место проживания и скрывалась.



На вид Виктории 15 лет, крепкого телосложения, рост около 155 см, волосы светлые.



Была одета в синюю куртку, черные брюки, черную шапку и розовые кроссовки.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 102, (05753) 5-13-32, 099-912-03-43 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.