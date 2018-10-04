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04.10.2018  18:57   

19-летний харьковчанин с малолетними племянниками воровал дорогие продукты из супермаркетов

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 19-летнего парня, подозреваемого в кражах и втягивании малолетних в преступную деятельность.


// Korrespondent.net

«По данным следствия, мужчина систематически обворовывал супермаркеты одной из известных торговых сетей. Выносил преимущественно дорогие продукты. В общем следствием установлено 11 эпизодов краж», - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.
 
Кроме того, молодой человек привлекал к преступной деятельности малолетних племянников - 8-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.
 
«Семейный подряд» работал по такой схеме. Подозреваемый клал продукты с полок магазинов в корзину, затем оставлял эту корзину у стеллажей и уходил. Один из детей перекладывал товар в своей рюкзак и выносил его из супермаркета через кассовую зону. В общем подозреваемый сумел вынести из магазинов товара почти на 8 тысяч гривен.
 
Если его вина в суде будет доказана, за кражи и вовлечение детей в преступную деятельность ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, кража, харьков
 
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