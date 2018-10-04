Автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода (ФОТО)

Наезд произошел около девяти часов вечера 4 октября на перекрестке улиц Золочевской и Залютинской.
По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части.
ДТП произошло во время отработки вызова и сопровождения патрульными полицейскими автомобиля скорой медицинской помощи.
В результате женщина получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Проводятся следственные действия.
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Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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