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04.10.2018  22:19   

Автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода (ФОТО)

Наезд произошел около девяти часов вечера 4 октября на перекрестке улиц Золочевской и Залютинской.


// Facebook/Национальный корпус

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части.

ДТП произошло во время отработки вызова и сопровождения патрульными полицейскими автомобиля скорой медицинской помощи.

В результате женщина получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Проводятся следственные действия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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