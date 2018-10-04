04.10.2018 22:19

Автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода (ФОТО)

Наезд произошел около девяти часов вечера 4 октября на перекрестке улиц Золочевской и Залютинской.



// Facebook/Национальный корпус

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части.

ДТП произошло во время отработки вызова и сопровождения патрульными полицейскими автомобиля скорой медицинской помощи.

В результате женщина получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей.



На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Проводятся следственные действия.