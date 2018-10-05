Две спецмашины спасателей боролись с пожаром на кухне (ФОТО)

4 октября в 6:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном домовладении в г. Люботин на ул. Лекарственной, 33.
К тушению пожара были привлечены 2 отделения 48-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 6 человек личного состава и 2 спецавтомобилей. На момент прибытия пожарных подразделений огонь охватил крышу деревянной летней кухни площадью около 30 кв.м.
На тушение огня были представлены пожарные стволы. В 6:52 пожарным удалось локализовать пожар и в 07:30 полностью обуздать ее. Погибших и пострадавших нет. Внутренние помещения кухни удалось спасти.
По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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