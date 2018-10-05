05.10.2018 09:46

Две спецмашины спасателей боролись с пожаром на кухне (ФОТО)

4 октября в 6:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном домовладении в г. Люботин на ул. Лекарственной, 33.



//kharkiv.dsns.gov.ua

К тушению пожара были привлечены 2 отделения 48-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 6 человек личного состава и 2 спецавтомобилей. На момент прибытия пожарных подразделений огонь охватил крышу деревянной летней кухни площадью около 30 кв.м.



На тушение огня были представлены пожарные стволы. В 6:52 пожарным удалось локализовать пожар и в 07:30 полностью обуздать ее. Погибших и пострадавших нет. Внутренние помещения кухни удалось спасти.



По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.