05.10.2018 09:59

Прошлой ночью на Харьковщине горела утварь в частных домах (ФОТО)

С 03 по 4 октября в Харьковской области произошло 5 пожаров. Все они стали возможными из-за так называемого «человеческого фактора», то есть грубого нарушения жителями частных домов требований правил пожарной безопасности.



//kharkiv.dsns.gov.ua

фото: спасатели Харькова

Так в селе Новоалександровка Волчанского района в результате неосторожного обращения с огнем при курении хозяин поджег свой диван, который сам и погасил. Кроме того, было зафиксировано еще по 2 случая пожаров, вероятными причинами которых стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве электросетей и при эксплуатации печей на твердом топливе.

Неправильное устройство электрических сетей обычно приводит к короткому замыканию и, как следствие, к пожарам. Так случилось в с. Благодатное Змиевского района и с. Синельниково Волчанского района, где пожары уничтожили крыши частных домов.

Недостатки в печном отоплении вызвали пожары в частных домах в с. Сирофимивка Близнюковского района (где горели домашние вещи и мебель) и в с. Новый Бурлук Печенежского района (где огонь полностью уничтожил крышу и внутренние помещения).

Данные пожары ликвидированы силами подразделений ГСЧС. Пострадавших нет.