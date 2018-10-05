Прошлой ночью на Харьковщине горела утварь в частных домах (ФОТО)

С 03 по 4 октября в Харьковской области произошло 5 пожаров. Все они стали возможными из-за так называемого «человеческого фактора», то есть грубого нарушения жителями частных домов требований правил пожарной безопасности.
Так в селе Новоалександровка Волчанского района в результате неосторожного обращения с огнем при курении хозяин поджег свой диван, который сам и погасил. Кроме того, было зафиксировано еще по 2 случая пожаров, вероятными причинами которых стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве электросетей и при эксплуатации печей на твердом топливе.
Неправильное устройство электрических сетей обычно приводит к короткому замыканию и, как следствие, к пожарам. Так случилось в с. Благодатное Змиевского района и с. Синельниково Волчанского района, где пожары уничтожили крыши частных домов.
Недостатки в печном отоплении вызвали пожары в частных домах в с. Сирофимивка Близнюковского района (где горели домашние вещи и мебель) и в с. Новый Бурлук Печенежского района (где огонь полностью уничтожил крышу и внутренние помещения).
Данные пожары ликвидированы силами подразделений ГСЧС. Пострадавших нет.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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