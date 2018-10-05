Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке ВАЗ врезался в столб
05.10.2018  10:40   

На Салтовке ВАЗ врезался в столб

Столкновение произошло в ночь на 5 октября на проспекте Тракторостроителей, 79.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля ВАЗ 2106 совершил наезд на столб, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись ВАЗ и Toyota 05.10 Власть Патрульным на дорогах с понедельника раздадут радары 04.10 Криминал и происшествия Автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил учителей Харькова с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 