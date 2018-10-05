На Салтовке ВАЗ врезался в столб

Столкновение произошло в ночь на 5 октября на проспекте Тракторостроителей, 79.
Водитель автомобиля ВАЗ 2106 совершил наезд на столб, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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