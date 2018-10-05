На Клочковской столкнулись ВАЗ и Toyota

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 4 октября на улице Клочковской, 111 А.
Участники ДТП - автомобили ВАЗ 2107 и Toyota Camry, сообщала в патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ 2107.
Обстоятельства проишествия устанавливает следственно-оперативная группа.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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