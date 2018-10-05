Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись ВАЗ и Toyota
05.10.2018  11:21   

На Клочковской столкнулись ВАЗ и Toyota

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 4 октября на улице Клочковской, 111 А.


// Городской Дозор

Участники ДТП - автомобили ВАЗ 2107 и Toyota Camry, сообщала в патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ 2107.

Обстоятельства проишествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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