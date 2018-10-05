05.10.2018 12:19

Найденным у харьковчан оружием можно вооружить небольшую армию (ФОТО)

Оружие добровольно сдается или изымается.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за три месяца из нелегального оборота изъято 1930 предметов - 8 гранатометов, 1 карабин, 5 пистолетов, 5 обрезов, 3 ружья, 4 самодельные оружия, 1845 патронов, 36 гранат, 3 взрывных устройства, 19 единиц других боеприпасов и килограмм взрывчатых веществ, в том числе 2 пистолета и 187 патронов изъято на блокпостах.



С 01 августа по 01 октября на территории Харьковщины подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории региона и изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.



К проведению мероприятий привлекались различные подразделения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области - территориальные отделы и отделения полиции, экспертная служба, полиция охраны, киберполиции, подразделения защиты экономики, противодействия наркопреступности, патрульной полиции, Нацгвардии, ХНУВС.



В Единый реестр досудебных расследований внесено 69 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, из которых в 57 производствах было осуществлено изъятие вещественных доказательств, раскрыто 23 преступления.



Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не хранить незарегистрированное оружие. Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия в соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

С начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Дергачевский отдел полиции местные жители сдали пять единиц оружия.



Так, 39-летний житель села Малые Проходы принес в полицию нарезную малокалиберную винтовку, которая ранее не была зарегистрирована в ОВД. Мужчина решил зарегистрировать оружие на себя.



50-летний житель города Дергачи сдал зарегистрирован газовый пистолет для дальнейшего уничтожения. 59-летний житель поселка Слатино - незарегистрированное в правоохранительных органах гладкоствольное охотничье ружье «УЖ-5». Мужчина обратился в полицию с просьбой зарегистрировать оружие на него.



Также 30-летний житель села Лужок добровольно сдал два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья «ЗК» .Мужчина решил не отдавать оружие на уничтожение, а получить на нее разрешительные документы.



Начальник Дергачевского отдела полиции подполковник полиции Игорь Колинко положительно оценивает активное участие в месячнике жителей Дергачевского района и в свою очередь напоминает, что каждый, кто незаконно хранит оружие, патроны, взрывчатку сейчас имеет возможность избежать ответственности, добровольно сдав их в полицию.