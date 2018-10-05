Главная Новости Криминал и происшествия Психический больной мужчина сбежал из кареты скорой помощи: полицейские пять часов искали преступника
05.10.2018  12:35   

Психический больной мужчина сбежал из кареты скорой помощи: полицейские пять часов искали преступника

Работники полиции с помощью кинологов со служебными собаками «прочесывали» лесные массивы Новодолажского района. Беглеца догнали вблизи одного из поселков.


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Около пяти часов вечера 4 октября медики бригады скорой помощи обратились в Нововодолажское отделение полиции с заявлением, что недалеко от поселка Новая Водолага из автомобиля скорой медицинской помощи сбежал психически больной 27-летний мужчина. Он был судим по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина сбежал из автомобил, который совершил вынужденную остановку из-за нехватки горючего.

Поисками беглеца занимались следственно-оперативная группа, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и кинологическая служба. Около 22.00 его задержали на территории села Старая Водолага.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  побег, убийство, харьков, полиция
 
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