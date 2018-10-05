Дедушка задушил бабушку, протрезвел и сдался полиции (ФОТО)

Под Харьковом мужчина в возрасте убил свою жену.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Беспаловка мужчина убил жену.
По словам начальника этого отдела полиции Кирилла Щербинского, 3 октября 77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения затеял семейную ссору с 61-летней женой.
Затем он избил женщину и задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что жена мертва.
Тогда мужчина вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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