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05.10.2018  12:48   

Дедушка задушил бабушку, протрезвел и сдался полиции (ФОТО)

Под Харьковом мужчина в возрасте убил свою жену.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Беспаловка мужчина убил жену.

По словам начальника этого отдела полиции Кирилла Щербинского, 3 октября 77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения затеял семейную ссору с 61-летней женой.

Затем он избил женщину и задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что жена мертва.

Тогда мужчина вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство жены, харьков, задушил и сдался
 
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