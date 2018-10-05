05.10.2018 12:48

Дедушка задушил бабушку, протрезвел и сдался полиции (ФОТО)

Под Харьковом мужчина в возрасте убил свою жену.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Беспаловка мужчина убил жену.



По словам начальника этого отдела полиции Кирилла Щербинского, 3 октября 77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения затеял семейную ссору с 61-летней женой.

Затем он избил женщину и задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что жена мертва.

Тогда мужчина вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.