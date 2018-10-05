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05.10.2018  13:03   

ДТП на велозаводском мосту: фура прегородила дорогу

Около половины десятого утра 5 октября произошла авария в районе дома 21 по улице Полелой.


// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, участниками столкновения стали фура DAF и автомобиль Opel Vectra

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Водители отказались офорплять ДТП и воспользовались правом на европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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