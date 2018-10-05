05.10.2018 14:01

Задержаны наркоторговцы, оптом сбывавшие каннабис

Преступная группа из трех харьковчан, длительное время сбывавших наркотик оптовыми и розничными партиями, задержана 1 октября. Во время проведения обысков полицейские изъяли вещественные доказательства.



// Нацполиция

Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Полицейские разоблачили в сбыте наркотиков организатора преступной группы, ранее судимого 46-летнего мужчину. У него были изъяты деньги, полученные от сбыта наркотиков, и пакет с каннабисом, который последний хранил с целью последующего сбыта. В ходе проведения обыска по месту его проживания полицейские обнаружили около 200 граммов каннабиса и самодельное устройство для употребления каннабиса. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Также установлены преступные связи организатора - 56 и 44-летние жители Харькова. В тот же день соучастники были задержаны. Во время обысков у них обнаружено и изъято около 15 килограммов наркотического средства «каннабис», расфасованного в пакеты и полимерные бутылки, металлическое сито для измельчения каннабиса, электронные весы и самодельные приборы для употребления наркотиков.

Следователем решается вопрос об сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.