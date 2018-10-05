У нервного водителя нашли запасы конопли

Шесть пакетов с веществом растительного происхождения, похожим на коноплю, обнаружили в автомобиле.
Под вечер 2 октября на стационарном посту полиции «Песочин» правоохранители остановили автомобиль Daewoo.
Полицейские обратили внимание, что водитель легковушки и его пассажир заметно нервничали.
Как оказалось, в автомобиле находилось 6 пакетов с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.
Нарушителей передали следственно-оперативной группе Люботинского отдела полиции.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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