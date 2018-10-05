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05.10.2018  14:32   

У нервного водителя нашли запасы конопли

Шесть пакетов с веществом растительного происхождения, похожим на коноплю, обнаружили в автомобиле.


// Патрульная полиция

Под вечер 2 октября на стационарном посту полиции «Песочин» правоохранители остановили автомобиль Daewoo.

Полицейские обратили внимание, что водитель легковушки и его пассажир заметно нервничали.

Как оказалось, в автомобиле находилось 6 пакетов с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Нарушителей передали следственно-оперативной группе Люботинского отдела полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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