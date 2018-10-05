В Харькове сбежала из больницы и пропала 15-летняя девушка (ФОТО)

Анастасию Чиканову разыскивает Индустриальный отдел полиции.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Анастасии Чиканової, 2003 года рождения.
Девушка 5 октября самовольно покинула помещение городской детской больницы № 16.
Приметы: рост 159 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы, зеленые глаза.
Была одета в белую кофту, черные штаны, кроссовки, была без куртки.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 102 или другим удобным способом.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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