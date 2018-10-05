Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове сбежала из больницы и пропала 15-летняя девушка (ФОТО)
05.10.2018  16:49   

В Харькове сбежала из больницы и пропала 15-летняя девушка (ФОТО)

Анастасию Чиканову разыскивает Индустриальный отдел полиции.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Анастасии Чиканової, 2003 года рождения.

Девушка 5 октября самовольно покинула помещение городской детской больницы № 16.

Приметы: рост 159 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы, зеленые глаза.

Была одета в белую кофту, черные штаны, кроссовки, была без куртки.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 102 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропала девочка, чиканова, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Криминал и происшествия В Харькове пропала 12-летняя девочка (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил учителей Харькова с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 