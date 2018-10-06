06.10.2018 12:18

Полицейские избивали людей в метро: новые подробности (ВИДЕО)

В Харькове внутренняя безопасность совместно с полицией области разоблачила полицейских метрополитена в незаконных действиях.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, на одной из станции харьковской подземки сотрудники полиции безосновательно требовали и получали средства из пассажиров, угрожая и применяя моральное унижение и физическую силу. Оперативники внутренней безопасности в сотрудничестве с Главным управлением областной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, задержали участников преступной схемы.

Работникам полиции Харькова стало известно о незаконных действиях их коллег, которые несли службу на одной из станций метро. Информацию сообщили оперативникам Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из изменений систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от лиц деньги. Среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.

По материалам внутренней безопасности полиции прокуратурой Харьковской области было начато уголовное производство по уличенным фактом.

Сообщников преступной схемы задержали в порядке ст.208 УПК Украины силами Харьковского УДВБ и ГУНП, под процессуальным руководством областной прокуратуры. Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ приняли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы за непривлечение к административной ответственности.

Сейчас задержанным объявлено подозрения по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога, заместителю начальника - круглосуточный домашний арест. На уличенных в преступных действиях сотрудников ждет суровое наказание. Руководство и весь личный состав полиции Харьковщины считают недопустимыми действия своих коллег, дискредитирующих честь и достоинство правоохранителей, добросовестно выполняют возложенные на них обязанности.