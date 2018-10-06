Полицейские-разбойники: один из подземных грабителей отпущен под домашний арест (ВИДЕО)

В Харькове суд отпустил под домашний арест полицейского, которого подозревают в нападении на пассажиров метро, еще трое подозреваемых находятся в СИЗО.
Поговорка «Время – деньги» сегодня верна как никогда. Звезды советуют не увлекаться долгими рассуждениями и быть внимательнее на дорогах.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
влажн.:
давл.:
ветер: