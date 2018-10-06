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06.10.2018  19:27   

Полицейские-разбойники: один из подземных грабителей отпущен под домашний арест (ВИДЕО)

В Харькове суд отпустил под домашний арест полицейского, которого подозревают в нападении на пассажиров метро, еще трое подозреваемых находятся в СИЗО.


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Как сообщила в эфире «112 Украина» пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, одного из патрульных, которого подозревают в издевательствах над пассажирами харьковского метрополитена, отпустили под домашний арест. 
 
По ее словам, всем четырем подозреваемым суд избрал меры пресечения. Трое полицейских находятся в СИЗО, четвертого отправили под домашний арест, но прокуратура подала апелляцию, которую, возможно, рассмотрят на следующей неделе.
 
Патрульным инкриминировали четыре эпизода возможной преступной деятельности, в частности превышение служебных полномочий и получение взятки.
 
Дубовик добавила, что этих полицейских ждет суровый приговор и они больше не смогут работать в правоохранительных органах.
 
Источник:   112
 Тэги:  избиение людей полицейскими, метро, харьков
 
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