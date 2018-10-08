Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись автобус и легковушка: погиб неизвестный водитель (ВИДЕО, ФОТО)
08.10.2018  08:32   

Под Харьковом столкнулись автобус и легковушка: погиб неизвестный водитель (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшего.


// Нацполиция

7 октября в 15.30 на трассе «Мерефа-Харьков» в районе поселка Высокий столкнулись автобус Mercedes и автомобиль ВАЗ.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту «Кривой Рог-Харьков».

В результате аварии водитель легкового авто погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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