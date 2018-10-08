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08.10.2018  09:39   

На Залютинской ВАЗ столкнулся с микроавтобусом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около трех часов дня 7 октября.


// Патрульная полиция

Патрульные сообщили, что в районе дома 5 по улице Залютинской столкнулись автомобили ВАЗ 2170 и Opel Movano.

По предварительной информации, пострадали водитель и пассажирка ВАЗа. С места ДТП их госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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