На Залютинской ВАЗ столкнулся с микроавтобусом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около трех часов дня 7 октября.
Патрульные сообщили, что в районе дома 5 по улице Залютинской столкнулись автомобили ВАЗ 2170 и Opel Movano.
По предварительной информации, пострадали водитель и пассажирка ВАЗа. С места ДТП их госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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