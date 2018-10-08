08.10.2018 10:11

Товарный поезд насмерть сбил мужчину

ЧП произошло 5 октября около 23:45 в пгт Покотиловка Харьковского района.



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В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что грузовым поездом на железнодорожной станции «Покотиловка» совершен наезд на 51-летнего мужчину, который сидел на рельсах.

Пострадавший от полученных травм погиб.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.



Движение транспорта останавливался на 50 минут.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.