Товарный поезд насмерть сбил мужчину

ЧП произошло 5 октября около 23:45 в пгт Покотиловка Харьковского района.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что грузовым поездом на железнодорожной станции «Покотиловка» совершен наезд на 51-летнего мужчину, который сидел на рельсах.
Пострадавший от полученных травм погиб.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
Движение транспорта останавливался на 50 минут.
Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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