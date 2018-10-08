Воскресный пожар унес жизнь мужчины

В Основянском районе горел частный дом.
Пожар произошел около восьми часов утра 7 октября в Цыгаревском переулке, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
«При тушении пожара в частном доме обнаружен труп хозяина дома 1943 года, который задохнулся угарным газом от дымящегося матраса и горевших домашних вещей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила около трех квадратных метров.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: