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08.10.2018  10:37   

Воскресный пожар унес жизнь мужчины

В Основянском районе горел частный дом.


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Пожар произошел около восьми часов утра 7 октября в Цыгаревском переулке, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

«При тушении пожара в частном доме обнаружен труп хозяина дома 1943 года, который задохнулся угарным газом от дымящегося матраса и горевших домашних вещей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила около трех квадратных метров.

Тэги:  пожар, харьков
 
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