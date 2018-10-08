08.10.2018 10:57

В дамской сумочке везли золотые слитки

Накануне на таможенном посту «Харьков-пассажирский» харьковские таможенники обнаружили золотые банковские слитки.



// kh.sfs.gov.ua

При проведении таможенного контроля поезда сообщением «Кривой Рог-Днепр-Москва» гражданка Украины заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Но в ходе дальнейшего осмотра в ее дамской сумочке было обнаружено 5 слитков золота весом 76 грамм.



Своими действиями пассажир нарушил требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».



Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.