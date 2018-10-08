В дамской сумочке везли золотые слитки

Накануне на таможенном посту «Харьков-пассажирский» харьковские таможенники обнаружили золотые банковские слитки.
При проведении таможенного контроля поезда сообщением «Кривой Рог-Днепр-Москва» гражданка Украины заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Но в ходе дальнейшего осмотра в ее дамской сумочке было обнаружено 5 слитков золота весом 76 грамм.
Своими действиями пассажир нарушил требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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