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08.10.2018  10:43   

На прошлой неделе чрезвычайные происшествия унесли жизнь четверых харьковчан

С 1 по 8 октября подразделения ГСЧС Украины 208 раз привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий. Спасатели обнародовали печальную статистику


://kharkiv.dsns.gov.ua

На прошлой неделе, с 1 по 8 октября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 208 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 77 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 25 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 27 выездов, дежурные - 8 выездов, 71 - другие выезды.

В результате пожаров погиб 1 человек. Из опасных зон на пожарах спасено 2 человека. На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 3 погибших, 2 спасены.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 27 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 141 взрывоопасный предмет, среди которых: 117 артснарядов, 21 минометная мина, 2 гранаты, 1 патрон.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  пожар, жертва, харьков, статитика, ликвидация
 
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