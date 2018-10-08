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08.10.2018  11:50   

В Харькове активизировались мошенники- псевдоинспекторы

Главное управление Гоструда в Харьковской области предупреждает предпринимателей, что в последнее время зафиксированы случаи посещения частных предпринимателей мошенниками под видом государственных инспекторов, которые якобы должны проверить вопросы заключения трудовых договоров и оплаты труда наемных работников.


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Угрожая большими штрафами, псевдоинспекторы требуют у предпринимателей деньги. О таких фактах стало известно по разным регионам, в частности в Харьковской области.

ГУ Гоструда в Харьковской области обращает внимание: 

  1. Во время инспекционных посещений работодатель имеет право требовать у лиц, пришедших для осуществления проверки, предъявить служебные удостоверения и направления на проведение проверки конкретного работодателя и переписать данные служебных удостоверений. Если указанные лица отказываются предоставить документы, необходимо вызвать полицию для выяснения их полномочий.
  2. Сотрудники Гоструда, у которых нет служебных удостоверений и направления на проведение проверки, не имеют права осуществлять проверки. Субъект хозяйствования имеет право не допускать лиц, прибывших для проверки , если они не предъявили указанных документов.
  3. В случае возникновения подозрения следует обращаться в подразделения Национальной полиции или Главного управления Гоструда в Харьковской области по телефону (057) 715-78-36.

НА своей официальной странице ГУ Гострудк в Харьковской оласти напоминает, что Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 № 295 (далее - Порядок), введены новые подходы в отношениях государства и бизнеса, согласно которым главными приоритетами инспекторов труда определены профилактическая работа и консультирование работодателей.

Вводится также возможность проведения, по желанию работодателя, анализу состояния соблюдения законодательства о труде и рекомендации по его применению.

Инспекторы труда имеют контрольные полномочия, которые подтверждаются служебным удостоверением установленной  формы , утвержденной приказом Минсоцполитики от 24.05.2017 № 866.

Информацию о выданных удостоверений инспекторам труда можно проверить на сайте Гоструда в разделе Осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о труде -  Информация о выданных удостоверений инспекторам труда или  по телефону (057) 715-78-36.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  мошенники, штраф, харьков, пенсионный, проверка, трудовые
 
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