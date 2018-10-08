В Харькове активизировались мошенники- псевдоинспекторы

Главное управление Гоструда в Харьковской области предупреждает предпринимателей, что в последнее время зафиксированы случаи посещения частных предпринимателей мошенниками под видом государственных инспекторов, которые якобы должны проверить вопросы заключения трудовых договоров и оплаты труда наемных работников.
Угрожая большими штрафами, псевдоинспекторы требуют у предпринимателей деньги. О таких фактах стало известно по разным регионам, в частности в Харьковской области.
ГУ Гоструда в Харьковской области обращает внимание:
НА своей официальной странице ГУ Гострудк в Харьковской оласти напоминает, что Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 № 295 (далее - Порядок), введены новые подходы в отношениях государства и бизнеса, согласно которым главными приоритетами инспекторов труда определены профилактическая работа и консультирование работодателей.
Вводится также возможность проведения, по желанию работодателя, анализу состояния соблюдения законодательства о труде и рекомендации по его применению.
Инспекторы труда имеют контрольные полномочия, которые подтверждаются служебным удостоверением установленной формы , утвержденной приказом Минсоцполитики от 24.05.2017 № 866.
Информацию о выданных удостоверений инспекторам труда можно проверить на сайте Гоструда в разделе Осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о труде - Информация о выданных удостоверений инспекторам труда или по телефону (057) 715-78-36.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
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