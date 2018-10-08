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08.10.2018  12:07   

На дорогах Харькова поймали почти 30 пьяных водителей

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 48 дорожно-транспортных происшествий - сообщает на своей странице отдел коммуникации регионального ГУНП Украины.


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По данным полиции, в результате аварий, произошедших в регионе 7 октября, пострадали шесть человек, один человек погиб.

Кроме того, в течение 6-7 октября сотрудники патрульной полиции Харьковской области вынесли 773 постановления за нарушение правил дорожного движения.

Также составлено 28 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП в Харьковской области
 Тэги:  дорога, водитель, харьков, пьяный, протокол полиция
 
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