08.10.2018 12:07

На дорогах Харькова поймали почти 30 пьяных водителей

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 48 дорожно-транспортных происшествий - сообщает на своей странице отдел коммуникации регионального ГУНП Украины.



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По данным полиции, в результате аварий, произошедших в регионе 7 октября, пострадали шесть человек, один человек погиб.

Кроме того, в течение 6-7 октября сотрудники патрульной полиции Харьковской области вынесли 773 постановления за нарушение правил дорожного движения.

Также составлено 28 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.