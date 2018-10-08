На дорогах Харькова поймали почти 30 пьяных водителей

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 48 дорожно-транспортных происшествий - сообщает на своей странице отдел коммуникации регионального ГУНП Украины.
По данным полиции, в результате аварий, произошедших в регионе 7 октября, пострадали шесть человек, один человек погиб.
Кроме того, в течение 6-7 октября сотрудники патрульной полиции Харьковской области вынесли 773 постановления за нарушение правил дорожного движения.
Также составлено 28 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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