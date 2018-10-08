Главная Новости Криминал и происшествия С января по октябрь 50 ж/д хулиганов задержали более сони поездов
08.10.2018  12:40   

С января по октябрь 50 ж/д хулиганов задержали более сони поездов

ЮЖД обновила статистические данные о нарушениях в ее работе со стороны недобросовестных пассажиров и преступных действиях на путях.


://ukranews.com
Фото: Українські новини

С января по октябрь, в течение 9 месяцев 2018, зарегистрировано 49 случаев несанкционированного вмешательства в деятельность регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця». Всего в результате действий посторонних лиц были задержаны 101 поезд на 75 часов.

В частности, железнодорожники зафиксировали:

• 19 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры с задержкой поездов более чем на 30 минут

• 7 случаев перекрытия движения поездов посторонними лицами;

• 5 случаев сообщение об установлении взрывных устройств на вокзалах;

• 8 случаев обнаружения взрывных устройств в подвижном составе или на объектах инфраструктуры;

• 4 случая наложения на путь посторонних предметов с наездом на них.

Железнодорожники Южной магистрали призывают граждан соблюдать правила поведения на железной дороге, быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы об обнаружении подозрительных предметов или пребывания и действия посторонних лиц на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Источник:   пресс-служба ЮЖД
 Тэги:  хелиган, воровство, харьков, пути, поезд, вмешательство, взрыв, минирование, вокзал, состав
 
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