08.10.2018 12:19

Разыскивается мужчина, раздавивший девушку

Мужчина 20 сентября упал на девушку, от чего она скончалась.



gx.net.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Киевского отдела устанавливают личность мужчины, который 20 сентября около 18.00 на улице Пушкинской упал на девушку. От полученной травмы 30-летняя женщина умерла.



Приметы мужчины: на вид около 50-60 лет, крепкого телосложения, рост 165-170 см, сутулый, лицо круглое.



Уважаемые граждане, если вы обладаете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия и разыскиваемом, просим обращаться в Киевский отдел полиции по телефону: (057) 705-99-14, 102 или другим удобным способом.

Напомним, что мужчина упал на девушку, скончавшуюся затем от травм.