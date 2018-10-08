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08.10.2018  13:49   

Маленькие вандалы развлекались оквернением могилы (ФОТО)

Полицейские разоблачили подростков в надругательстве над могилой под Харьковом.


hk.npu.gov.ua

Полицейские разоблачили подростков в надругательстве над могилой в Зачепиловском районе

С детьми проведена разъяснительная работа, их родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Зачепиловский отдел полиции поступило письменное заявление от 45-летней жительницы села Зачепиловка. Она сообщила о том, что в сентябре неизвестные на центральном кладбище повредили памятник ее умершему отцу.

В ходе проведения первоочередных мероприятий участковые офицеры полиции оперативно разоблачили злоумышленников. Ими оказались трое 10-летних подростков, которые таким образом решили развлечься.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/xuliganstvo/policzejski-vikrili-pidlitkiv-u-naruzi-nad-mogiloyu-v-zachepilivskomu-rajoni/

Как сообщило ГУ Нацполиции, в Зачепиловский отдел поступило письменное заявление от 45-летней жительницы села.

Она сообщила о том, что в сентябре неизвестные на центральном кладбище повредили памятник ее умершему отцу.

В ходе проведения первоочередных мероприятий участковые офицеры полиции оперативно разоблачили злоумышленников. Ими оказались трое 10-летних подростков, которые таким образом решили развлечься.

С детьми проведена разъяснительная работа, их родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дети-вандалы, осквернение могилы, харьков
 
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