Маленькие вандалы развлекались оквернением могилы (ФОТО)

Полицейские разоблачили подростков в надругательстве над могилой под Харьковом.
С детьми проведена разъяснительная работа, их родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Зачепиловский отдел полиции поступило письменное заявление от 45-летней жительницы села Зачепиловка. Она сообщила о том, что в сентябре неизвестные на центральном кладбище повредили памятник ее умершему отцу.
В ходе проведения первоочередных мероприятий участковые офицеры полиции оперативно разоблачили злоумышленников. Ими оказались трое 10-летних подростков, которые таким образом решили развлечься.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Как сообщило ГУ Нацполиции, в Зачепиловский отдел поступило письменное заявление от 45-летней жительницы села.
Она сообщила о том, что в сентябре неизвестные на центральном кладбище повредили памятник ее умершему отцу.
В ходе проведения первоочередных мероприятий участковые офицеры полиции оперативно разоблачили злоумышленников. Ими оказались трое 10-летних подростков, которые таким образом решили развлечься.
С детьми проведена разъяснительная работа, их родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: