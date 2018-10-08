Маленькие вандалы развлекались оквернением могилы (ФОТО)

С детьми проведена разъяснительная работа, их родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Зачепиловский отдел полиции поступило письменное заявление от 45-летней жительницы села Зачепиловка. Она сообщила о том, что в сентябре неизвестные на центральном кладбище повредили памятник ее умершему отцу.

В ходе проведения первоочередных мероприятий участковые офицеры полиции оперативно разоблачили злоумышленников. Ими оказались трое 10-летних подростков, которые таким образом решили развлечься.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области