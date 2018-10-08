08.10.2018 14:19

Разыскивается Андрей Острянин, насмерть сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП (ФОТО)

Авария произошла 12 августа 2018 в 2.15 в Харькове на улице Деревянко.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскивается мужчина, причастный к аварии!

Она произошла 12 августа 2018 в 2.15 в городе Харькове на улице Деревянко.

Водитель «Ауди» Андрей Острянин, 1989 года рождения насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Он до сих пор скрывается от следствия.



В последнее время он жил в Харькове на проспекте Героев Сталинграда 148, а до этого в городе Купянске по улице Разина.



Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим обращаться по телефону: 102 или 0500510352 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к подполковнику полиции Константину Корсуну.