Разыскивается Андрей Острянин, насмерть сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП (ФОТО)

Авария произошла 12 августа 2018 в 2.15 в Харькове на улице Деревянко.
Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскивается мужчина, причастный к аварии!
Она произошла 12 августа 2018 в 2.15 в городе Харькове на улице Деревянко.
Водитель «Ауди» Андрей Острянин, 1989 года рождения насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.
Он до сих пор скрывается от следствия.
В последнее время он жил в Харькове на проспекте Героев Сталинграда 148, а до этого в городе Купянске по улице Разина.
Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим обращаться по телефону: 102 или 0500510352 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к подполковнику полиции Константину Корсуну.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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