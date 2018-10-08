Осужденных преступников из психушки обманули аферисты

Отбывающих наказание в психбольнице мошенники лишили квартир.
Как сообщает Прокуратура, к ней с заявлениями обратилдись осужденные к принудительному лечению, так как их квартирами незаконно завладели мошенники.
Прокуратура начала два уголовных производства.
Указанные факты обнаружили сотрудники прокуратуры области совместно с сотрудниками Харьковской местной прокуратуры № 4 в ходе проверки состояния соблюдения конституционных прав граждан при предоставлении им психиатрической помощи.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Роман Дмитренко, двое пациентов больницы - мужчины 50 и 62 лет - сообщили, что их жильем в Харькове пока пользуются посторонние лица.
Оба мужчины - осужденные за совершение преступлений и находятся в учреждении на принудительном лечении.
Сейчас досудебным расследованием установлено, что заявители действительно имели квартиры в городе.
50-летний пациент заведения жил в 2-комнатной квартире вместе с тетей. После смерти последней, во время, когда больной уже находился на лечении, жилье унаследовала неизвестна ему лицо. Затем недвижимость закладывалась под залог и 3 раза перепродавалась.
В собственности другого заявителя находилась половина 1-кимнтанои квартиры недалеко от центра Харькова. Сейчас следствием проверяется информация о незаконной продаже части жилья, которая принадлежала покойной матери потерпевшего.
В настоящее время досудебное расследование в обоих уголовных производствах проводится по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются следственные действия.
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