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08.10.2018  16:04   

В Харькове горит крыша клиники репродуктивной медицины (ВИДЕО)

Пожар начался днем 8 октября на улице Благовещенской, 25.


// YouTube

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.16.

Помощник начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что пожар произошел между верхним этажом и чердачным помещением. Горел утеплитель. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров.

На тушение выезжали восемь автоцистен и две автовышки.

В 15.44 спасатели локализовали огонь, продолжаются работы по его ликвидации.

Біли євакуировані 15 человек. По сообщениям спасателей, пострадавших нет.

Предварительная версия пожара – короткое замыкание электропроводки.

Тэги:  пожар, харьков
 
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