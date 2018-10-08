В Харькове горит крыша клиники репродуктивной медицины (ВИДЕО)

Пожар начался днем 8 октября на улице Благовещенской, 25.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.16.
Помощник начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что пожар произошел между верхним этажом и чердачным помещением. Горел утеплитель. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров.
На тушение выезжали восемь автоцистен и две автовышки.
В 15.44 спасатели локализовали огонь, продолжаются работы по его ликвидации.
Біли євакуировані 15 человек. По сообщениям спасателей, пострадавших нет.
Предварительная версия пожара – короткое замыкание электропроводки.
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