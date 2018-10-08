08.10.2018 17:19

ДТП на Полтавском шляхе: японо-китайский поцелуй за поворотом (ФОТО)

Участниками ДТП стали автомобили Nissan и Киа.



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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 8 октября 2018 года в 08:00 полицейским поступило сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Полтавский шлях под мостом.

Участниками ДТП стали автомобили Nissan и Киа.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Киа.

На водителя авто Nissan был составлен административный протокол.

В результате ДТП из граждан никто не пострадал.