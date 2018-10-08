ДТП на Полтавском шляхе: японо-китайский поцелуй за поворотом (ФОТО)

Участниками ДТП стали автомобили Nissan и Киа.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 8 октября 2018 года в 08:00 полицейским поступило сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Полтавский шлях под мостом.
Участниками ДТП стали автомобили Nissan и Киа.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Киа.
На водителя авто Nissan был составлен административный протокол.
В результате ДТП из граждан никто не пострадал.
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