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08.10.2018  17:19   

ДТП на Полтавском шляхе: японо-китайский поцелуй за поворотом (ФОТО)

Участниками ДТП стали автомобили Nissan и Киа.


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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 8 октября 2018 года в 08:00 полицейским поступило сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Полтавский шлях под мостом.

Участниками ДТП стали автомобили Nissan и Киа. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Киа. 

На водителя авто Nissan был составлен административный протокол. 

В результате ДТП из граждан никто не пострадал.

Тэги:  дтп, полтавский шлях, харьков
 
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