Воришка слетел с катушек за решетку (ФОТО)

На Салтовке пойман любитель пограбить лифты.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 29-летний харьковчанин украл две лифтовые катушки в подъезде дома, расположенного на улице Натальи Ужвий.
Работники Киевского отдела полиции задержали злоумышленника ночью, сразу после совершения преступления.
Выяснилось, что мужчина проник в машинное отделение лифта многоэтажного дома и совершил кражу.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Сейчас работники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: