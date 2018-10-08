08.10.2018 18:18

Воришка слетел с катушек за решетку (ФОТО)

На Салтовке пойман любитель пограбить лифты.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29-летний харьковчанин украл две лифтовые катушки в подъезде дома, расположенного на улице Натальи Ужвий.



Работники Киевского отдела полиции задержали злоумышленника ночью, сразу после совершения преступления.

Выяснилось, что мужчина проник в машинное отделение лифта многоэтажного дома и совершил кражу.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.



Сейчас работники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению других аналогичных преступлений.